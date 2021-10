Patrimoine : Une collectionneuse française restitue une stèle maya au Guatemala

Au cours d’une cérémonie organisée par l’Unesco, la stèle pillée a été remise à l’ambassadeur du Guatemala en France qui s’est dit ravi de la récupérer.

Audrey Azoulay, Manichak Aurance et Francisco Roberto Gross Hernández.

Le fragment d’une stèle maya datant du VIIIe siècle et ayant échappé de peu à une vente aux enchères a été remis lundi à Paris par une collectionneuse française au Guatemala, son pays d’origine. Une cérémonie avait été organisée pour l’occasion au siège de l’Unesco, qui a fait office de médiateur entre la propriétaire, la France et le Guatemala, deux pays signataires de la convention de 1970 sur l’interdiction de l’importation, l’exportation et le transport illicites de biens culturels.