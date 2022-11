États-Unis : Une collègue refuse ses avances, il l’exécute le lendemain

Un témoin a raconté avoir entendu le coup de feu puis avoir vu le trentenaire courant vers son véhicule et prendre la fuite. Une autre personne a affirmé avoir surpris le suspect, vêtu d’un pantalon noir, en train d’enfiler une veste sombre. Lors de son arrestation, Carpenter portait cette même tenue et un pistolet chargé a été retrouvé dans sa voiture. Lors de son interrogatoire, l’homme a donné des informations contradictoires.

Le patron tombe des nues

Il a notamment expliqué qu’il était en train de marcher en direction du véhicule de Nicole quand il a entendu un coup de feu et qu’il s’est enfui parce qu’il était «trop traumatisé» après avoir vu le corps de la victime. «Il ne l’a pas aidée, n’est pas allé au travail et n’a pas non plus appelé les secours», résume le rapport de police. D’après les premiers éléments de l’enquête, la jeune femme venait de passer un mois à rejeter les avances de son collègue. La veille de sa mort, Nicole Hammond a envoyé un message à Michael Carpenter lui disant qu’elle «ne voulait pas qu’il la touche ou qu’il la manipule», selon la police.