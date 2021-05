Aviation : Une collision aérienne évitée de justesse dans le ciel congolais

Deux avions des compagnies portugaise TAP et éthiopienne Ethiopian Airlines se sont frôlés mercredi en dessus de la République démocratique du Congo.

«En l’occurrence, ce mercredi 19 mai deux aéronefs d’Ethiopian Airlines (ETH) et Portugal Airlines (TAP), en vol de trafic international, ont raté de justesse une collision au croisement de deux routes aériennes à la verticale de Lubumbashi à cause du déficit de communication entre les équipages et l’aéroport de Lubumbashi», explique ce courrier daté du 20 mai et adressé au directeur de la Régie des voies aériennes congolaise (RVA).

L’avion d’Ethiopian faisait route entre Addis Abeba et Windhoek, celui de la TAP entre Maputo et Lisbonne. «Les deux routes convergent sur LUB (Lubumbashi). Les deux avions étaient déjà dans la zone de non-séparation à moins de dix minutes. A ce stade, il revenait à la RVA (Régie des voies aériennes) de déterminer fréquemment la position et la vitesse au moyen d’aides à la navigation», selon le ministre. Or il s’avère que «les antennes relais de Kalemie et Kamina seraient en panne, tandis que les conditions d’écoute de CCR de Lubumbashi étaient très défectueuses».