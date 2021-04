Chine : Une collision impliquant un tanker provoque une fuite de pétrole

Une collision en mer Jaune entre un navire transportant du pétrole brut et un autre bateau a provoqué mardi une fuite d’hydrocarbures à proximité du plus grand terminal pétrolier de Chine.

Le navire-vraquier «Sea Justice» a percuté le tanker «A Symphony» à proximité de Qingdao, dans le nord-est de la Chine mardi matin, faisant perdre au second «une quantité de pétrole» a déclaré dans un communiqué la société de gestion de navires Goodwood Ship Management. «La force de l’impact a causé une fuite dans les réservoirs du pétrolier» et dans les ballasts d’eau qui servent à l’équilibrer, a précisé la société. «Tous les membres de l’équipage ont depuis été comptabilisés et il n’y a pas eu de blessés.»