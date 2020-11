Brésil : Une collision entre deux véhicules fait au moins 41 morts

Un autocar et un camion sont entrés en collision au Brésil, mercredi. Le bilan est lourd.

Une collision entre un camion et un autocar a fait au moins 41 morts et 10 blessés mercredi dans l’État de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil. Ce nouveau bilan a été fourni par la police militaire. Un autocar, qui transportait des employés d’une usine de textile, est entré violemment en collision avec un camion sur une autoroute pour des raisons encore indéterminées, peu avant 7 heures heure locale, près de la ville de Taguai, à 350 km de Sao Paulo, capitale de l’État.

Le précédent bilan avait fait état de 37 morts sur les lieux de l’accident et 14 blessés transportés dans les hôpitaux. Mais quatre d’entre eux sont décédés et neuf se trouvent dans un état grave, a indiqué un porte-parole de la police militaire.

«Nous savons qu’il y a des morts dans les carcasses des véhicules, mais nous ne savons pas combien», avait-il auparavant déclaré, ajoutant qu’«il y avait des corps partout», et qu’«il n’était pas possible de dire qui était dans le camion ou dans l’autocar».

Environ 53 personnes dans le car

Des dizaines de pompiers et policiers tentaient toujours de désincarcérer les corps des victimes en mi-journée. Selon la presse locale, environ 53 personnes se trouvaient dans l’autocar et le chauffeur du camion serait sain et sauf. Selon les premières constatations, le chauffeur de l’autocar aurait perdu le contrôle de son véhicule. Une enquête a été ouverte. Une campagne de don du sang pour les survivants a été lancée dans l’État de Sao Paulo.