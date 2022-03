Henniez (VD) : Une collision frontale fait sept blessés sur la route de Berne

Un véhicule de livraison a heurté de plein fouet une voiture dans laquelle voyageait deux fillettes.

Les quatre occupants du premier véhicule, âgés de 20, 25, 26 et 27 ans ont été blessés et trois ont dû être désincarcérés. Le conducteur de l’automobile, âgé de 64 ans, et ses deux passagères, des fillettes de 5 et 7 ans, ont aussi été blessés. L’homme a également dû être libéré des tôles par les pompiers. Les adultes ont tous été conduits ou héliportés au CHUV, à l’Hôpital de Payerne et à celui de Fribourg, tandis que les jeunes filles ont été acheminées à l’Hôpital de l’Enfance, à Lausanne. Leurs vies ne sont toutefois pas en danger.