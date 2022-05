Genève : Une collision, une embrouille, une heure d’arrêt des trams

Un litige après un accident entre un tram et un taxi a conduit à stopper deux lignes sur la moitié du parcours.

Le terminus des lignes 12 et 17 n’a pas été desservi durant plus d’une heure.

Entre 13h50 et 15h mardi, les trams 12 et 17 n’ont plus circulé de Plainpalais et Rive jusqu’au terminus de Moillesulaz. La cause? Un simple accrochage entre un véhicule des Transports publics genevois (TPG) et un taxi. Les deux parties impliquées n’arrivant pas à se mettre d’accord sur les responsabilités, «il a été fait appel à la police», a expliqué François Mutter, porte-parole des TPG. Durant ce laps de temps, les véhicules sont restés à l’arrêt.