ONU : Une Colombienne lauréate du prestigieux Prix Nansen

La Colombienne Mayerlin Vergara Pérez est mise à l’honneur cette année pour ses luttes depuis plus de 20 ans pour les enfants en Colombie.

La Colombienne Mayerlin Vergara Pérez est lauréate cette année du Prix Nansen du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Elle défend depuis plus de vingt ans les enfants, dont de nombreux réfugiés, contre l’exploitation sexuelle et le trafic d’êtres humains.

L’ONG Renacer Fundacion pour laquelle elle œuvre a assisté plus de 20’000 enfants rescapés de ces violations des droits de l’homme, a expliqué jeudi l’agence onusienne. Saluant une «héroïne», le Haut-commissaire Filippo Grandi a relevé la volonté «désintéressée» dont a fait preuve la Colombiennne, qui va recevoir une médaille et 150’000 dollars, pour «secourir et protéger certains des enfants les plus vulnérables».