Une comédie musicale sur l’accident de ski de Gwyneth Paltrow

­Sur le site internet du théâtre, on peut lire le descriptif suivant: «Elle est la fondatrice de Goop, la superstar hollywoodienne de «Pile et Face» et «Shakespeare in Love». Il est un optométriste retraité de l’Utah. En 2016, ils sont allés skier. Sur les pistes de Deer Valley, leurs mondes sont rentrés en collision et eux aussi – littéralement. Aïe. Sept ans plus tard, en 2023, ils sont allés au tribunal. Double aïe. Voici leur histoire. En quelque sorte. Pas vraiment. Mais aussi, c’est à Noël.» On découvre aussi que le public aura le rôle du jury. La comédie est à découvrir du 13 au 23 décembre 2023.