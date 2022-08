Polémique : Une comédienne irakienne poursuit «The Economist» pour fat shaming

Le magazine britannique a fait un tollé fin juillet, avec un article sur le surpoids des femmes dans le monde arabe, papier illustré par une photo d’Enas Taleb. Cette dernière porte plainte.

C’est avec cette photo d’Enas Taleb, prise lors du Babylon International Festival 2021, que «The Economist» a illustré son article intitulé «Pourquoi les femmes sont plus grosses que les hommes dans le monde arabe». Mal lui en a pris. Anadolu Agency via Getty Images

L’actrice irakienne Enas Taleb a annoncé jeudi avoir engagé une action judiciaire contre le magazine britannique «The Economist», après la publication d’un article controversé sur le surpoids des femmes dans le monde arabe illustré par une photo la représentant. «Ma photo a été utilisée dans un contexte offensant pour la femme», dit l’artiste et animatrice de télévision, devenue dans les années 1990 une star du petit écran avec ses rôles dans des feuilletons irakiens.

Intitulé «Pourquoi les femmes sont plus grosses que les hommes dans le monde arabe», l’article publié fin juillet entend expliquer ce qu’il voit comme l’inégalité des sexes face au surpoids et à l’obésité au Moyen-Orient. L’article est accompagné d’une photo d’Enas Taleb, 42 ans, sur scène lors du Babylon International Festival 2021, la présentant comme «une actrice aux courbes généreuses». Le texte a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, des internautes critiquant des propos sexistes, des stéréotypes racistes, et le recours à des généralisations.

Une insulte à la femme arabe

Toute l’affaire «est une insulte à la femme arabe», estime Enas Taleb, déplorant que le journal montre «une image faussée des femmes dans le monde arabe et des femmes en surpoids». Elle assure avoir ensuite fait l’objet de «nombreux commentaires injurieux» sur les réseaux sociaux, suite à la publication. Et réclame «des excuses et un dédommagement financier», sans évoquer de montants.

Mercredi, sur son compte Instagram suivi par neuf millions d’abonnés, l’actrice a partagé une vidéo de son avocate britannique, qui évoque «l’affaire de diffamation contre The Economist». L’avocate dénonce un «préjudice grave à sa personne et à sa carrière avec la publication de sa photo».

La cinéaste Zahraa Ghandour dénonce l’arrogance des médias

La députée et ancienne ministre irakienne Evan Gabro a appelé à la solidarité avec Enas Taleb, «après l’insulte dont elle a été victime, elle et la femme irakienne et arabe». Zahraa Ghandour, actrice et cinéaste irakienne, dénonce «le regard arrogant des médias occidentaux» et une tendance à «renforcer les stéréotypes». Elle espère que l’incident «servira de leçon» au magazine britannique «qui réfléchira à deux fois avant de parler des femmes arabes».