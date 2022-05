Bâle : Une commémoration russe dans un cimetière bâlois qui dérange

La Russie commémore, le 9 mai, la victoire de l’Armée rouge sur l’Allemagne nazie. Une cérémonie qui doit se tenir dans le cimetière de Riehen met les autorités dans l’embarras.

Le Hörnli, à Bâle, est non seulement le plus grand cimetière de Suisse (54 hectares), mais aussi le seul endroit où une tombe, entretenue par l’ambassade de Russie en Suisse, accueille les dépouilles de quatre soldats soviétiques tombés durant la Seconde Guerre mondiale. Les noms de 19 autres combattants russes morts en Suisse en 39-45 ont été ajoutés sur la stèle, rappelant leur mémoire. La «Basler Zeitung» rappelle que, chaque année, une cérémonie est organisée dans ce cimetière par des représentants russes de Suisse, à l’occasion du 9 mai, jour officiel de la commémoration de la victoire russe sur l’Allemagne nazie au printemps 1945.

Le journal alémanique parle de plusieurs centaines de participants attendus lundi prochain. Mais la célébration de cette année se fait dans un contexte tendu à cause de la guerre en Ukraine. La cérémonie, qui passait d’habitude inaperçue, attire désormais l’attention. Et on craint que l’événement ne se transforme en rassemblement de soutien au régime de Vladimir Poutine et de l’invasion de l’Ukraine.