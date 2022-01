Suisse : Une commission balaye les demandes de moratoire sur la 5G

Après le Conseil des Etats, une commission du Conseil national a rejeté à une large majorité trois initiatives des cantons de Genève, Neuchâtel et du Jura.

Les moratoires sur la 5G demandés par les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Genève ne récoltent que très peu de soutien sous la Coupole fédérale.

Genève, le Jura et Neuchâtel ont décidément de la peine à se faire entendre sous la Coupole fédérale. Après le Conseil des Etats le 16 décembre dernier, c’est au tour de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national de rejeter à la quasi-unanimité (21 voix contre 3 et 1 abstention) trois initiatives cantonales demandant un moratoire sur le développement du réseau 5G.