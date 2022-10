Formation: Une commission du National lance sa solution pour pallier le manque de profs

On le sait, la Suisse fait face à une pénurie d’enseignants. Selon l’Office fédéral de la statistique, il faudrait que leur nombre croisse d’environ 6% jusqu’en 2031 pour faire face à la hausse démographique. En tenant compte des départs et retraites, cela signifie qu’il faudrait recruter jusqu’à 76’000 nouvelles personnes. Du coup, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du National a décidé de réagir et de proposer ses solutions.