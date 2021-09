Covid-19 - Une commission du National veut que les tests restent gratuits

Les tests antigéniques pour les personnes asymptomatiques vont-ils rester gratuits? ChTalos

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national met un peu plus la pression sur le Conseil fédéral au sujet de la fin des tests gratuits pour les personnes asymptomatiques. Elle vient d’adresser une lettre au gouvernement pour lui demander que la Confédération continue de les prendre en charge au-delà du 1er octobre. Elle demande aussi à Berne de définir des critères mesurables à la levée de l’obligation de présenter un certificat Covid.

C’est donc un revirement pour la commission qui avait soutenu le 18 août dernier la proposition du Conseil fédéral de ne plus prendre en charge les coûts des tests rapides antigéniques et des autotests antigéniques à compter du 1er octobre 2021. «À l’époque, il n’était pas encore question d’étendre l’obligation de fournir un certificat Covid. Or, l’extension de l’utilisation du certificat est une réalité depuis le 13 septembre»; explique-t-elle dans un communiqué. «La décision de rendre les tests en question payants apparaît donc sous un nouveau jour», estime-t-elle.

La commission demande donc au Conseil fédéral, par 16 voix contre 6, de revenir sur sa décision et de maintenir la gratuité comme aujourd’hui. Si le vaccin est essentiel pour éviter la saturation du système de santé, les tests le sont aussi, estime-t-elle. «En permettant de découvrir des infections et d’éviter des contaminations, ils limitent le nombre de malades du Covid-19, dont la prise en charge est lourde», estime-t-elle. «La gratuité des tests permet en outre de ne pas restreindre le droit à la formation dans les universités et les hautes écoles qui ont introduit l’obligation de fournir un certificat, si les étudiants ne peuvent plus suivre les cours en présentiel qu’à condition d’avoir les moyens de payer leurs tests.»