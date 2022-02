Parlement : Une commission ne veut pas du casque à vélo obligatoire pour les jeunes

La Commission des transports du National ne veut pas obliger les cyclistes de moins de 16 ans à se protéger la tête. Elle veut aussi alléger les peines des chauffards et des services d’urgence.



Les enfants et ados de 12 à 16 ans doivent-ils porter le casque à vélo? Le National se penchera sur la question lors de la session de printemps. Tamedia

L’Union des villes suisses avait déjà rejeté le projet du Conseil fédéral de rendre obligatoire le casque cycliste obligatoire pour les enfants et les jeunes de 12 à 16 ans. C’est au tour de la Commission des transports et des télécommunications du National de dire non, fait-elle savoir mardi dans un communiqué.

Pour rappel, le Conseil fédéral propose de rendre le port du casque cycliste obligatoire pour les jeunes dans le cadre de la révision du droit de la circulation routière, ceci pour faire face au nombre croissant de jeunes cyclistes victimes d’accidents graves.

Pas d’avantage pour la sécurité

Mais la commission s’est opposée à cette idée par 22 voix contre 2. Selon elle, une telle obligation n’apporterait pas de réel avantage pour la sécurité routière. Elle serait en outre difficilement applicable et risquerait de nuire à l’attrait du vélo, explique-t-elle.

Par ailleurs, la commission approuve, sans opposition, les modifications de la longueur maximale et du poids maximal autorisés que le Conseil fédéral prévoit dans son projet en vue de promouvoir les technologies écologiques. Elle soutient également la promotion de la transformation numérique de la circulation routière et en particulier l’attribution au Conseil fédéral de la compétence de réglementer le plus tôt possible la conduite automatisée.

L’ATE se dit «soulagée» L'ATE Association transports et environnement s’est dite soulagée mardi par la décision de la Commission de renoncer à rendre obligatoire le port du casque à vélo pour les jeunes. Elle estime en effet que le port du casque est une mesure de prévention judicieuse et le recommande, tant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Mais elle est d'avis qu'une obligation de le porter le casque aurait des effets négatifs sur la pratique du vélo et, par conséquent, aussi sur la santé et l'environnement. C'est d'ailleurs ce que confirment les expériences faites par les pays qui ont rendu cette mesure obligatoire, relève-t-elle dans un communiqué en citant la Norvège. En outre, les indemnisations en cas d'accident sont un aspect problématique supplémentaire, estime-t-elle. En effet, il en découlerait une incertitude juridique en cas d'accident d'un enfant à vélo sans son casque.

Peines réduites pour les chauffards

La commission souhaite également modifier les mesures du programme de sécurité routière «Via sicura» afin de les rendre plus proportionnées, fait-elle savoir aussi dans son communiqué. Comme le Conseil fédéral, elle estime que les tribunaux doivent pouvoir tenir compte des circonstances quand ils jugent les cas de délits commis par des chauffards. Elle souhaite donc par 18 voix contre 4, supprimer elle aussi la peine de prison plancher d’un an.

En ce qui concerne la durée minimale de retrait de permis en cas de délit de chauffard, actuellement de 24 mois, la commission souhaite aller plus loin que le Conseil fédéral et la réduire non pas à 12 mois, mais à 6 mois (par 13 voix contre 11 et 1 abstention).

Pour les véhicules prioritaires aussi

En outre, elle approuve une atténuation de peine dans les cas d’excès de vitesse commis par les conducteurs de véhicules prioritaires tels que les voitures de police ou les ambulances, qui effectuent des courses officielles urgentes ou nécessaires. Elle a ainsi décidé, par 12 voix contre 11, que la punissabilité serait déterminée uniquement «sur la base de la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour mener à bien l’intervention».

Enfin, la commission veut supprimer l’interdiction actuelle d’effectuer avec des véhicules automobiles des courses en circuit ayant un caractère public.

Le Conseil national devrait selon toute vraisemblance examiner le projet lors de la session de printemps qui début fin février.