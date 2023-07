Réseaux sociaux: Une commission parlementaire française veut s’en prendre à Tiktok

Et une enquête de plus. C’est cette fois à la commission d’enquête du Sénat français de se pencher sur les activités de TikTok, après les autorités américaines et l’Union européenne. Les sénateurs doivent étudier le fonctionnement et la «stratégie d’influence» de l’application d’origine chinoise plébiscitée par les jeunes. Ils préconisent de mieux la contrôler et de la forcer à prendre un certain nombre de mesures sous peine de suspension.