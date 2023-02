Famille: Une commission propose 38 semaines de congé parental

Dans son modèle 2022, la COFF propose 15 semaines pour chacun des parents, en plus des 8 semaines d’interdiction de travail de la mère après la naissance. La mère peut prendre jusqu’à 2 semaines avant la naissance et transférer jusqu’à 7 semaines au père. Les mères bénéficient ainsi de 16 à 23 semaines et le second parent de 15 à 22 semaines.