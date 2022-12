Assaut du Capitole : Une commission recommande des poursuites pénales contre Trump

Aux États-Unis, la commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole, à Washington, le 6 janvier 2021, jour où devait être certifiée la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle, a recommandé à l’unanimité, lundi, des poursuites pénales contre l’ancien président Donald Trump, notamment pour appel à l’insurrection et complot à l’encontre de l’État américain.

Les neuf membres de la commission – sept Démocrates et deux Républicains – ont voté à l’unanimité en faveur de ces recommandations, lors d’une dernière réunion publique et en direct, en clôture de leurs dix-huit mois d’investigation, durant lesquels ils ont interrogé un millier de personnes, examiné une montagne de documents et tenu des auditions publiques très médiatisées.