Maltraitance animale: Une commission refuse d’interdire le foie gras

Nouvel épisode dans l’affaire du foie gras au Parlement. En effet, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E) a refusé par 9 voix contre 3 une motion du conseiller national Martin Haab (UDC/ZH) qui voulait interdire son importation. Celui-ci rappelait que «de plus en plus de pays ‘civilisés’ n’acceptaient plus que des animaux subissent des souffrances aussi indescriptibles qu’inutiles pour le ‘plaisir’ discutable de certains». Le National l’avait soutenu en mars 2022.