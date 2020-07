Expérimentation animale

Une commission renonce à élaborer un contre-projet

La commission de la science du Conseil national n’a pas voulu proposer un texte qui serait allé partiellement dans le même sens que l’initiative populaire déposée en 2017.

L’initiative demande que la recherche animale soit abandonnée en Suisse au profit de méthodes plus éthiques et moins coûteuses.

Il ne devrait pas y avoir de contre-projet à l'initiative populaire contre l'expérimentation animale. La commission de la science du Conseil national a refusé d’une courte majorité, par 13 voix contre 11 et une abstention, d'élaborer une proposition.

La commission se prononcera sur l'initiative populaire au mois d'août. Le texte veut interdire l'expérimentation animale et la recherche sur l'être humain au profit de méthodes plus éthiques et moins coûteuses. Il veut également interdire l'importation de tous produits, dont le développement a impliqué des expériences sur des animaux. L'initiative a été déposée par des citoyens saint-gallois en 2017.