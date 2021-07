États-Unis : Une commission rouvre l’enquête sur l’attaque du Capitole

Mardi, quatre policiers traumatisés témoigneront devant des élus du Congrès, à l’ouverture des travaux de cette commission d’enquête, qui divise Washington.

Membres de la police du Capitole ou de Washington, ils ne feront probablement pas de révélations mais témoigneront de la violence physique et verbale de l’attaque, qui a profondément choqué l’Amérique et le monde. L’un d’eux, Michael Fanone, a subi un arrêt cardiaque et un traumatisme crânien lors de l’assaut, qu’il a décrit depuis comme «le corps-à-corps le plus brutal, le plus sauvage» de sa vie. Un autre, Aquilino Gonell, un ancien militaire, a été roué de coups avec le mât d’un drapeau. Ces témoignages sont d’autant plus «importants que certains essaient aujourd’hui de réviser l’histoire et de présenter le 6 janvier comme une simple visite de touristes», a déclaré lundi sur CNN l’élu démocrate Adam Schiff, qui siège au sein de cette commission d’enquête.