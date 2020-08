Initiative 99% Une commission s’oppose à la taxation des plus riches

La commission de l’économie du conseil national recommande à ce dernier de rejeter l’initiative des Jeunes socialistes, visant à taxer les 1% des Suisses les plus riches.

L’initiative populaire «99%» des Jeunes socialistes, visant à taxer les 1% des Suisses les plus riches, pourrait faire fuir les grandes fortunes. La commission de l’économie du National recommande à son conseil de rejeter ce texte, sans contre-projet.

L’initiative «alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» veut imposer à 150% les parts du revenu du capital supérieures à un montant défini. Pour éviter de s’en prendre aux petits épargnants, le seuil à partir duquel l’imposition plus forte prévaut serait fixé à 100’000 francs.

Près de 5 à 10 milliards de francs pourraient être redistribués en mettant à contribution les 1% des Suisses les plus riches, selon la Jeunesse socialiste. Cette somme servirait à réduire l’imposition des personnes disposant de petits ou moyens revenus du travail ou à des paiements de transfert en faveur de la prospérité sociale.

Risque de fuite

Les revenus élevés sont déjà fortement imposés, argue mardi la commission. Un «oui» à l’initiative pourrait rebuter les riches contribuables étrangers, qui ne viendraient plus s’installer en Suisse.

De plus, les investisseurs pourraient fuir. Mais la Suisse a besoin de ces contribuables. Par ailleurs, le texte prive les PME et les entreprises familiales de fonds qui ne pourraient plus être investis pour assurer l’avenir.