États-Unis : Une commission spéciale enquêtera au Congrès sur l’assaut du Capitole

Cette commission, composée d’élus, est censée centraliser les multiples enquêtes parlementaires déjà lancées sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

La création de la commission spéciale a été ensuite approuvée par 222 voix --les 220 démocrates de la Chambre et deux républicains-- contre 190 voix contre, toutes républicaines. Elle sera chargée «d’enquêter et de rapporter les faits, les circonstances et les causes liés à l’attaque de terrorisme intérieur du 6 janvier 2021», précise le texte de loi.