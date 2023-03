Police genevoise: Des élus veulent enregistrer les auditions pour éviter les dérives

Rappel des faits

Pour rappel, l’élu avait brièvement été arrêté en décembre 2019. Le Ministère public le soupçonnait d’avoir consulté sans droit des documents de la police, son employeur d’alors, et d’avoir fait fuiter des informations sensibles. Lors de son interpellation, Simon Brandt avait été menotté, puis avait fait l’objet d’une fouille corporelle intime. Cette procédure a par la suite été classée et l’intéressé a été blanchi. Estimant avoir été victime d’un traitement injuste et disproportionné, il avait porté plainte contre le policier responsable de l’arrestation et contre le Procureur général Olivier Jornot. Les plaintes ont été classées, mais une chambre de recours lui a accordé une légère indemnisation pour tort moral.