Suisse : Une commission veut pouvoir flexibiliser le temps de travail

La Commission de l’économie du Conseil des États propose d’assouplir l’aménagement des horaires de travail pour une catégorie de travailleurs. Le syndicat Unia s’y oppose.



Travailler à sa convenance le soir, la nuit, tôt le matin ou la journée, et ceci toute l’année, c’est ce que souhaite une commission du Conseil des États pour une certaine catégorie de travailleurs. 20min/Michael Scherrer

Imaginez le scénario suivant: une informaticienne commence son travail chez elle de 6h du matin à midi. Elle consacre ensuite son après-midi et sa soirée jusqu’à 22h à sa famille. Avant de reprendre son job de 22h à minuit. Cette manière de travailler est actuellement illégale, selon la loi sur le travail, cite en exemple la NZZ samedi. Mais cela pourrait peut-être changer.

En effet, la commission de l’économie du Conseil des États a repris ses travaux sur la mise en œuvre d’une initiative parlementaire de l’ex-conseiller aux États Konrad Graber (Centre/LU) qui datait de 2016 et qui visait à introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail. Après avoir arrêté les débats faute de trouver un consensus entre les partenaires sociaux, elle revient à la charge avec un nouveau projet, a-t-elle fait savoir dans un communiqué vendredi soir.

Pas tous les travailleurs

Par 8 voix contre 4, elle propose désormais d’inscrire dans la loi la possibilité pour plusieurs catégories de travailleurs de répartir librement leur travail de manière plus flexible sur l’année (y compris le dimanche). Seraient concernés: les travailleurs qui exercent une fonction de supérieur, qui disposent d’un salaire brut de plus de 120’000 francs, qui sont titulaires d’un diplôme de formation supérieure ou qui disposent d’une grande autonomie dans leur travail. Pour pouvoir flexibiliser leurs heures, ceux-ci devraient au préalable donner leur accord afin de ne plus être soumis au droit sur le travail.

Cette mesure serait toutefois limitée aux personnes travaillant dans une entreprise qui fournit des prestations dans les domaines de la technologie de l’information, du conseil, de l’audit ou de la fiducie, précise la commission. En outre, celle-ci souhaite établir explicitement que les dispositions relatives à la protection de la santé s’appliquent aussi à ces catégories professionnelles.

Pour Unia, le risque est de travailler 24h/24

La proposition a fait bondir le syndicat Unia qui estime que la commission «attaque frontalement la santé des travailleurs». Selon lui, le projet vise à abolir les dispositions protectrices de la loi sur le travail, concernant notamment les durées maximales de travail, y compris l’interdiction du travail de nuit et du dimanche. «Le travail 24h sur 24 et la joignabilité permanente en seraient la conséquence», estime-t-il. En outre, le groupe de personnes qui serait concerné n’est pas suffisamment défini et pourrait englober de nombreux employés, comme les spécialistes du commerce de détail, les contremaîtres de la construction, les chefs boulangers ou les spécialistes dans le domaine des soins de longue durée, craint-il.

Unia critique aussi la convention à signer pour ne pas être soumis à la loi sur le travail. «Cette idée est non seulement absurde, mais dangereuse. Ce niveau de protection doit impérativement être préservé, car la loi suisse ne fixe que des normes minimales», rappelle-t-il. «Cette proposition ouvre grand la porte à une évolution dangereuse et constituerait un précédent qui aurait de graves conséquences pour des cercles de salariés de plus en plus larges», dénonce-t-il.

Pour le syndicat, l’acharnement actuel de la commission n’est rien d’autre qu’une tentative de faire travailler les gens toujours plus et toujours plus longtemps. «Si le Parlement maintient le projet sous cette forme, Unia le combattra par tous les moyens», conclut-il.