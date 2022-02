Parlement – Une commission veut renforcer la cybersécurité de la Suisse

Renforcer la sécurité aussi dans les cryptomonnaies

La commission a décidé également de déposer un postulat pour lutter contre la criminalité dans le domaine des cryptomonnaies. Il fait suite à une proposition du conseiller national Roger Nordmann (PS/VD). Celui-ci demandait que Berne puisse interrompre le circuit financier des rançons via les cryptomonnaies. «Nous avons désormais affaire à une véritable industrie spécialisée, avec des sous-traitants spécialisés et un chiffre d’affaires énorme. L’objectif des pirates est d’encaisser des rançons, à payer en cryptomonnaies. […] Il est absolument indispensable de couper leurs circuits financiers. Il ne doit plus être possible de masquer l’identité des destinataires des rançons», exigeait-il.