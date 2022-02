Parlement : Une commission veut renforcer la promotion des vins suisses

Dans une motion, la Commission de l’économie du National demande au Conseil fédéral d’augmenter les moyens destinés à promouvoir les vins helvétiques.

Le secteur viticole suisse est en crise: d’une part, la consommation indigène est en baisse constante; d’autre part, les importations de vin se font à des prix toujours plus bas. Devant cette situation difficile, la Commission de l’économie et des redevances du National a décidé de venir en aide à la branche. Elle a déposé une motion pour augmenter les moyens financiers destinés à promouvoir la production helvétique.

Elle rappelle qu’en 2020 et 2021, à la demande de la branche, une aide d’urgence de 1 million supplémentaire a été allouée à des projets spécifiques dans la gastronomie et la grande distribution. Ce qui a permis de faire progresser fortement les ventes de vins indigènes dans la grande distribution. Malgré cela, l’OFAG a décidé de réduire ce soutien de 200’000 francs en 2022 et d’y renoncer carrément dès 2023, rappelle-t-elle.

Lutter à armes égales

La commission constate aussi dans sa motion que malgré le recul de la consommation, les vins helvétiques ont tiré leur épingle du jeu en 2020 et ont gagné des parts de marché: celles-ci ont affiché une hausse de 0,7% et se positionnent à 37,7%. Du coup, «il est nécessaire de continuer de renforcer le positionnement des vins suisses en augmentant les moyens engagés pour la promotion à long terme», estime-t-elle.

L’expérience de l’aide d’urgence 2020-2021 a confirmé la nécessité d’un tel financement pour favoriser l’écoulement du vin suisse sur le marché indigène, estime-t-elle. De plus, il est nécessaire, selon elle, de pouvoir lutter à armes égales face à la concurrence européenne et les millions d’euros engagés sur le marché suisse via les aides d’État et de Bruxelles.