Suisse: Une commission veut un site en ligne pour répertorier les prix de l’essence 

Bonne nouvelle pour les automobilistes: il y aura peut-être un jour un calculateur en ligne qui indiquera les tarifs de l’essence de toutes les stations-service du pays. La commission de l’économie du National vient de déposer en ce sens une motion dans le but de lutter contre la hausse des prix des carburants, fait-elle savoir mercredi dans un communiqué. Le texte a été approuvé par 16 voix contre 7. Seule l’UDC s’y est opposée.

La motion, demandée par la conseillère nationale verte vaudoise Sophie Michaud Gigon, souligne qu’en juin, le Surveillant des prix avait déjà fait remarquer que le prix à la pompe augmentait plus rapidement que le prix du pétrole brut. Depuis, le prix du pétrole a baissé et se situe à nouveau depuis quelques jours sous la barre des 100 dollars le baril. Or le prix à la pompe n’a pas pour autant diminué au niveau d’avant la crise.