Fête nationale : Une commune propose des feux du 1er Août aquatiques

Au lieu des feux classiques interdits en raison de la sécheresse, Neuenegg (BE) propose pour la 3e fois des jeux d’eau et de lumières. Sans pollution ni gaspillage.

Une sécheresse sans précédent sévit dans toute la Suisse et empêche de nombreuses communes de tirer la plupart des feux d’artifice prévus pour célébrer la fête nationale du 1er Août. Qu’à cela ne tienne: la commune de Neuenegg (BE), non loin de la ville de Berne, a décidé de maintenir son spectacle. Particularité: il sera non pas pyrotechnique, mais aquatique.