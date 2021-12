Grave accident à Paris : Une compagnie de taxis met à l'arrêt ses voitures Tesla

Un véhicule Tesla d'une société de taxis a provoqué un grave accident de la route, samedi à Paris, provoquant 7 blessés en urgence absolue selon un bilan du soir même.

Samedi soir, un taxi Tesla a perdu le contrôle de son véhicule dans le 13e arrondissement de Paris, provoquant 7 urgences absolues et 3 relatives selon une source policière samedi soir. On ignorait mardi l’évolution de ce bilan. Le taxi a percuté deux piétons, puis un conteneur à verre qui, sous le choc , a été projeté en l’air et a explosé au sol. Le taxi a ensuite percuté un feu de signalisation, lui aussi projeté en l’air. Le véhicule a terminé sa course dans une camionnette en circulation au milieu du carrefour, selon le récit de la source policière.