Brésil : Une compagnie va devoir payer maquillage et épilation à ses hôtesses

La justice a estimé que les employées de la compagnie Gol étaient contractuellement tenues de consacrer une partie de leur revenu à leur apparence.

La compagnie aérienne brésilienne Gol a été sommée par la justice de payer à ses hôtesses de l’air et aéroportuaires leurs frais de maquillage, manucure et épilation, une décision qui pourrait s’étendre à d’autres secteurs professionnels.

La décision rendue fin juillet par un conseil de prud’hommes du sud du pays et révélée par des médias locaux seulement cette semaine, oblige la compagnie aérienne à «fournir gratuitement à toutes ses employées le kit de maquillage prévu dans son code de présentation du personnel» et à participer aux frais de «manucures, séances d’épilation des sourcils et de la lèvre».