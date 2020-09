La Chaux-de-Fonds : Une comptable a détourné 6,5 millions de francs

Une quinquagénaire a écopé de cinq ans et trois mois de prison pour avoir volé d’importantes sommes à son employeur, durant neuf ans.

C’est entre juillet 2007 et août 2016 que les faits se sont produits. Comptable d’une société active dans l’industrie dentaire, dans les Montagnes neuchâteloises, une femme a dérobé près de 6,5 millions à son employeur. À 862 reprises, la quinquagénaire a effectué des virements sur ses comptes, au lieu de ceux des créanciers de l’entreprise, explique «Arcinfo». Lundi elle a été jugée coupable d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur, par métier, et de faux dans les certificats. Elle a écopé d’une peine de prison de cinq ans et trois mois sans sursis.