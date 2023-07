Une conductrice d’e-bike meurt après une collision frontale

Mardi, peu après 16 h, la police cantonale bernoise a été informée d’un accident de la circulation impliquant un e-bike et une voiture à Unterseen (BE). D’après les premiers éléments de l’enquête, la cycliste circulait de Thoune en direction d’Interlaken. Pour des raisons encore indéterminées, elle s’est soudain retrouvée sur la voie opposée et est entrée en collision frontale avec une voiture.