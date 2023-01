Bâle : Une conductrice de taxi agressée et dévalisée en pleine rue

Une conductrice de taxi de 56 ans a été blessée et dévalisée jeudi matin à Bâle. C’est la troisième agression du genre en trois mois.

Les politiques demandent plus de sécurité pour les chauffeurs de taxi (image d’illustration).

Une conductrice de taxi de 56 ans a été blessée et dépouillée par un inconnu dans les rues de Bâle, jeudi matin, peu après 4h30. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu s’en est brusquement pris à la conductrice lors d’un arrêt et l’a blessée par un violent coup de poing. Il lui a ensuite dérobé de l’argent et a pris la fuite.