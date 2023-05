Canton d’Argovie: Une conductrice de train sauve un bambin de 7 ans qui errait sur la voie 

Téléspectatrice de la chaîne Tele M1

Par chance, la conductrice a pu le repérer rapidement. Elle a alors stoppé le convoi, est descendue de sa locomotive pour s’en occuper et l’emmener avec elle, selon «Argovia Today». Une vidéo, tournée par une passagère du train, montre d’ailleurs la scène où elle s’approche du petit garçon, lui parle prudemment, puis le conduit par la main jusqu’à la locomotive. Comme le bambin peine à marcher pieds nus sur les pierres qui jalonnent les voies, on voit la femme soulever le petit pour le porter et le mettre plus vite hors de la zone de danger.