Canton de Berne : Une conductrice de trottinette décède après un accident

Dimanche soir, une femme a été grièvement blessée après un accident dans une rue de Beatenberg (BE). Malgré l’intervention des secours, elle est décédée sur les lieux.

Dimanche soir, peu avant 21 h 25, la police cantonale bernoise a été avertie qu’une conductrice de trottinette avait été grièvement blessée dans un accident de la circulation à Beatenberg (BE). La personne est décédée peu de temps après sur les lieux malgré l’intervention des secours.

D’après les premières informations de la police, une automobiliste circulait vers le centre du village lorsqu’elle a aperçu un obstacle sur sa route. Une collision a alors eu lieu. Elle s’est ensuite arrêtée et a constaté qu’il s’agissait d’une conductrice de trottinette grièvement blessée et inconsciente. Des riverains lui ont immédiatement prodigué les premiers secours. Malheureusement, le médecin urgentiste et l’équipe de la Rega immédiatement dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès.