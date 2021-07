Soleure : Une conductrice trouve la mort sur l’autoroute A2

Un accrochage sur l’autoroute A2 à hauteur d’Egerkingen a été fatal à une femme.

Un accident s’est produit vendredi peu avant 14 heures sur l’autoroute A2 à hauteur d’Egerkingen (SO). Une femme, qui se trouvait dans une petite voiture et qui a été heurtée par un break, n’a pas survécu à ses blessures a indiqué la police cantonale soleuroise. Dans le break, deux enfants et deux adultes ont été blessés et héliporté à l’hôpital. L’autoroute est restée fermée durant près de trois heures. Une enquête a été ouverte pour élucider la cause de l’accident.