Une conduite lâche et inonde un axe principal de Chavornay

Les pompiers et les autorités ont immédiatement fermé la conduite afin de trouver le point de rupture et la colmater, selon Pascal Desponds, municipal en charge de l’eau et des travaux. De nombreux habitants, dont un salon de coiffure et deux cafés-restaurants, n’ont désormais plus d’eau potable et ne peuvent plus utiliser les WC. Le responsable était pour l’heure incapable de se déterminer sur l’heure à laquelle la situation allait être rétablie. «Peut-être demain matin? Voire cette nuit déjà», espère-t-il.