COP26 : Une conférence climat très intense pour la Suisse et Sommaruga

La conseillère fédérale aura été active sur de nombreux fronts en quelques jours à Glasgow à l’issue desquels plusieurs nouveaux engagements ont été pris, dont deux accords climatiques signés.

Preuve en est selon elle, le mandat donné par Alok Sharma de trouver, avec son homologue rwandaise de l’environnement, des calendriers communs acceptables pour tous pour les efforts des États après 2030. Multipliant les efforts sur cette question, Simonetta Sommaruga a obtenu un compromis sur la solution favorisée par une majorité d’États et la Suisse, rendue possible aussi par la collaboration américano-chinoise annoncée mercredi.

Sommaruga prise à partie

Le secteur privé en Suisse n’a pas caché à Glasgow attendre ce mécanisme commun clair. Plus largement sur cet article 6, la délégation suisse, opposée au double comptage de ces efforts, dans le pays qui finance et celui qui reçoit, «aura réussi à éviter le pire», malgré d’intenses exigences brésiliennes, selon SimmonetaSommaruga.

Plusieurs engagements pris

Avec une centaine de pays à chaque fois, elle a décidé de mettre un terme à la déforestation en 2030 et de réduire de 30% les émissions de méthane à la même période. Autre action, à laquelle moins d’États se sont ralliés, elle ne veut plus accepter la commercialisation de camions ou de voitures de livraison polluants en 2040. Au total, 30% de nouveaux véhicules propres seront vendus dès 2030 et une neutralité carbone totale devra être atteinte en 2050.

En revanche, elle n’a pas rejoint d’autres initiatives. Dont celle sur l’obligation pour les fabricants de véhicules et les investisseurs à abandonner les moteurs à combustion d’ici 2035. L’Association transports et environnement (ATE) s’est dite «déçue» par cette décision suisse. La Suisse ne s’est pas non plus associée à une coalition d’une vingtaine de pays pour la fin du financement des énergies non renouvelables.