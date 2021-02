Or, Suzanne ne peut pas rester injoignable. Elle a 88 ans, marche difficilement, est déjà tombée plusieurs fois, et dépend de son système d’appel Sécutel en cas d’urgence. Son fils prend les choses en main et se retrouve baladé entre les divers services d’UPC pour tenter de remettre les choses en ordre. «Comme je ne suis pas le propriétaire du numéro, on m’a presque bouclé au nez, on m’a dit qu’il fallait qu’elle téléphone elle-même, ou qu’elle envoie un mail! raconte-t-il excédé. Une vaste blague!» La ligne de Suzanne finit par être réactivée après une demi-douzaine d’appels et près de deux heures de conversation. «J’imagine qu’elle a dû dire un «oui» quelque part qui a été pris pour argent comptant, avance-t-il. C’est limite, comme façon de faire…»