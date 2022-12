Berne : Une conseillère nationale demande le droit au télétravail

Certains employés se sont réjouis de retourner au bureau après la pandémie de Covid-19, d’autres ont pris goût au travail à domicile. Le home office permet de concilier plus facilement vie familiale et vie professionnelle. Mais les entreprises, où cette pratique serait possible, ne le permettent pas à leurs employés. Une situation qui irrite la conseillère nationale Gabriela Suter (AG/PS). Elle renvoie à une étude réalisée par l’entreprise de sondage Marketagent.com pour le compte de la société Steiner. 9% des personnes interrogées, dont la profession autorise au moins partiellement le travail à domicile, ont indiqué que leur employeur ne le permettait tout simplement pas.