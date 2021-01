France : Une conseillère Pôle Emploi tuée par balle, une autre blessée

Un homme armé a tué jeudi matin par balle une conseillère Pôle Emploi à Valence, avant de se rendre dans une entreprise en Ardèche où il a blessé une autre femme.

«Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier. Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse», a écrit dans un tweet le Premier ministre Jean Castex.