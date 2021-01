Football en Angleterre : Une contre-performance pour la première de Tuchel avec Chelsea

Les Blues ont été tenus en échec par Wolverhampton mercredi (0-0). Arrivé mardi, le nouvel entraîneur Thomas Tuchel a du pain sur la planche.

Adama Traore, Kai Havertz et Mateo Kovacic se sont neutralisés.

Avec ce point, Chelsea compte 30 unités et pointe à la 8e place, à 5 longueurs du top 4 qui qualifie pour la Ligue des Champions, alors que les Wolves restent englués dans la seconde moitié du classement (13e avec 23 points).

Après le limogeage un peu surprenant de Frank Lampard en début de semaine, on ne peut pas dire qu’il y ait eu un vrai choc psychologique. Mais pour l’ex-entraîneur du PSG, démis juste avant Noël, ce premier contact avec l’équipe en compétition a été plutôt encourageant.

Pour son premier onze, Tuchel avait joué la sécurité et l’expérience, reléguant sur le banc Reece James, Tammy Abraham ou surtout Mason Mount, des joueurs couvés par Lampard et qui n’avaient pourtant pas démérité à leurs postes. Un choix cependant plus dicté par le peu de temps qu’il a eu pour prendre la mesure de son effectif que par un message à destination de la jeunesse.