Majorque (esp) : Une corde à linge sauve la vie d’un petit garçon

Tombé du quatrième étage, un enfant de 2 ans a miraculeusement survécu grâce à la présence d’un fil à linge et d’un filet installé par un voisin pour protéger ses habits.

Le petit Santino, 2 ans, est un miraculé. Lundi, l’enfant est tombé du quatrième étage de son immeuble à Palma de Majorque. Alertés par un gros bruit puis les cris du petit garçon, des voisins ont volé à son secours et ont été surpris de le voir se relever tout seul. En fait, une corde à linge avait ralenti la chute du bambin et un filet étendu par un habitant pour protéger ses habits avait amorti l’impact. Le petit a été hospitalisé mais n’a pas été grièvement blessé, selon le «Diario de Mallorca» .

Les voisins sont abasourdis par le dénouement de cet incident. Dieu l’a rattrapé dans sa main, c’est un miracle, confie Carmen, qui vit à l’entresol de l’immeuble. C’est Manuel, son mari, qui avait disposé le fameux filet pour éviter que «des choses» ne tombent sur ses vêtements. L’Espagnol ne se doutait pas que son installation finirait par sauver la vie du petit Santino. «Quand je suis allée voir et que j’ai constaté qu’il pleurait, j’étais heureuse. Je me suis dit que c’était bon signe et que rien de grave ne lui était arrivé», ajoute Carmen.