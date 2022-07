Vaud : Une couleuvre immortalisée en pleine chasse aquatique

Un lecteur a capturé le moment précis où un serpent d’eau attrapait une perche près d’une plage de Lavaux. En connaisseur, la scène ne l’a toutefois pas empêché d’aller se baigner ensuite.

Parti se baigner dimanche sur une plage non loin de la Pichette, entre Cully et Vevey, Raphaël a eu la chance d’apercevoir et d’immortaliser une scène impressionnante, bien que pas inhabituelle. Le «bout de bois» repéré par son amie était en réalité une couleuvre d’eau en train de chasser. «J’ai sorti mon téléphone pour la prendre en photo et tout s’est passé très vite: je l’ai vu happer ce poisson d’un coup de mâchoire. Je n’ai même pas eu le temps de filmer.»