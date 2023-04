Une Coupe du monde de Top Chef

Alors que la 14e saison de «Top Chef», avec Glenn Viel dans le jury, bat son plein sur M6 – l’émission du 5 avril 2023 recevra le cuisinier triplement étoilé Pierre Gagnaire – et que Sarika Sor, la gagnante d’«Objectif Top Chef» est toujours en lice dans la brigade de Philippe Etchebest, un programme dérivé de l’émission est sur le point d’être diffusé en France. Il s’appelle «Top Chef World All Stars» et est présenté comme la Coupe du monde de «Top Chef».