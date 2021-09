FIFA - Une coupe du monde tous les deux ans? L’UEFA est contre et l’a fait savoir

Le fossé semble se creuser entre le président de l’UEFA Aleksander Ceferin (à g.) et son homologue de la FIFA Gianni Infantino (à dr.).

L’UEFA a publié mercredi soir un long communiqué dans lequel elle fait part de son opposition au désir de la FIFA d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans. On se rappelle que, le 3 septembre dernier, le directeur du développement du football mondial de la FIFA Arsène Wenger avait lâché une bombe, en annonçant dans les colonnes de L’Équipe que l’instance dirigeante du foot mondial envisageait d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans, plutôt que tous les quatre ans.

Au lendemain de cette publication, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin était déjà monté aux barricades: «L'UEFA et ses associations nationales émettent de sérieuses réserves et de graves inquiétudes quant aux informations sur les plans de la FIFA.»

Des risques bien réels

Dans son communiqué de mercredi, l’UEFA déplore dans un premier temps le fait qu’elle ait été laissée de côté. «L'UEFA est déçue de la méthode employée jusqu'ici, à savoir communiquer sur des projets de réforme drastiques et les promouvoir publiquement avant que les autres parties prenantes et elle-même n'aient eu la possibilité de participer à une réunion de consultation», a-t-elle écrit. L’instance du foot européen dissèque ensuite les points sur lesquels elle nourrit de sérieuses inquiétudes.

1) La dissolution de la valeur associée au plus grand événement de football mondial, dont la tenue tous les quatre ans lui confère une aura de mystère qui accompagne, dès le plus jeune âge, des générations de supporters;

3) Les risques pour les joueurs et les joueuses concernant leur capacité de tenir sur la durée avec la contrainte de participer chaque été à des compétitions de haute intensité et de ne plus avoir de longues périodes de récupération une année sur deux;