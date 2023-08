Pilule abortive aux Etats-Unis: Une cour d’appel ordonne des restrictions d’accès

Aucune conséquence pratique

L’administration démocrate avait fait appel en urgence et la Cour suprême avait rétabli l’agrément de cette pilule, le temps que la procédure se poursuive. La cour d’appel casse la suspension de l’autorisation de la pilule en 2000 et du générique en 2019 mais fait droit à une partie des demandes des plaignants, des associations de médecins ou des praticiens hostiles à l’avortement, en confirmant la suspension des assouplissements d’accès décidés par la FDA depuis 2016.

Le 24 juin 2022, la Cour suprême, à majorité conservatrice à la suite des nominations décidées sous la présidence de Donald Trump, a annulé son arrêt Roe v. Wade qui garantissait depuis 1973 le droit des Américaines à avorter, et a rendu à chaque État sa liberté de légiférer en la matière. Depuis, le pays est fracturé entre la vingtaine d’États ayant interdit ou strictement restreint l’accès à l’avortement, principalement situés dans le Sud et le centre du pays, et ceux des côtes qui ont adopté de nouvelles garanties.

«Panique» et «confusion»

«Cette décision, si elle entre en vigueur, pourrait mettre en péril tout le système d’approbation des médicaments de la FDA et semer la panique et la confusion parmi les patients», a réagi dans un communiqué l’ONG Center for Reproductive Rights (Centre pour les droits reproductifs), soulignant l’existence d’un «consensus scientifique sur la sûreté et l’efficacité» du mifépristone.