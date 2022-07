E-sport : Une course aux play-off où tout est possible

La saison actuelle du LEC, le championnat européen de «League of Legends», est extrêmement disputée et offre des duels indécis et somptueux.

Jankos (G2) a fêté son 27e anniversaire avec une victoire, samedi. Michal Konkol/Riot Games

Tout semble possible dans cette saison du LEC, le championnat européen de «League of Legends». À tel point que l’accession aux six places des play-off paraît plus indécise que jamais et se jouera sur des détails. Après quatre défaites de suite, G2 s’est remarquablement ressaisi pour signer deux victoires ce week-end.

Retour en forme de G2

Tout d’abord, Jankos et les siens se sont imposés contre la surprise Astralis, grâce à un audacieux rush Nexus backdoor, c’est-à-dire que les joueurs de G2 Caps et Broken Blade se sont lancés dans une course de vitesse pour détruire le bâtiment principal (Nexus) adverse en prenant Astralis par surprise (voir le tweet ci-dessous). Puis G2 a confirmé son retour en forme contre Rogue, en faisant la différence grâce à des team­fights autoritaires.

Classement très serré

Malgré ce revers, qui met un terme à sept succès d’affilée, Rogue reste leader (8 victoires, 3 défaites), à égalité avec Mad Lions. Suit l’inattendu Excel (7-4), devant G2 et Vitality (tous deux à 6-5), puis Fnatic, Astralis et Misfits (tous trois à 5-6). La course aux play-off promet donc d’être palpitante.

Exploits en Corée

L’ADC de Gen.G, Ruler a franchi vendredi le seuil symbolique des 2000 éliminations en LCK, la ligue coréenne de «League of Legends», une des plus relevées au monde. C’est le 3e joueur de ce palmarès, derrière la star ­Faker (T1) et Deft (DRX).

De son côté, le midlaner Bdd, vétéran de LCK, a réalisé samedi le tout premier pentakill (c’est-à-dire l’élimination de ses cinq adversaires dans la même ­action) de sa carrière en partie ­officielle. Mais il n’a pas pu em­pêcher la défaite de son équipe, NS Red­Force, face à KT Rolster.

