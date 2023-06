Trail: Une course de l’extrême a trouvé ses maîtres

Saint-Pierre-de-Chartreuse, village de départ de la course. Jean-Paul Corlin

Le très sobre site Internet de la Chartreuse Terminorum va pouvoir être actualisé. Depuis sa création en 2017, jamais la page n’avait dû inscrire le moindre nom sous la rubrique «Finishers». Et voilà que d’un seul coup, il n’en aura pas un à ajouter, mais cinq!

La Chartreuse Terminorum n’a rien d’une course qui vous veut du bien. Largement inspirée de la mythique Barkley, qu’on associe parfois à la «course la plus dure du monde», l’épreuve ne doit pas sa réputation qu’à ses mensurations: 300 kilomètres, 25’000 m de dénivelé. Non, si l’événement français inspire la crainte, c’est une question de contexte.

D’abord, aucun balisage sur le parcours. Pas de GPS, pas d’assistance et une barrière horaire unique de 80 heures pour le terminer. Soit seize heures pour chacun des cinq tours au programme. Pour ceux qui voudraient s’aider des éditions précédentes, impossible. Le tracé change chaque année. Il faut y ajouter une inscription par lettre de motivation, un départ donné à une heure inconnue et aléatoire, la folie et le découragement qui guettent… En somme, un défi hors normes.

Entre trail et course d’orientation

«Organiser une course impossible à finir, il n’y a rien de plus facile. Mais cela n’a aucun sens et ce n’est pas notre objectif. Nous faisons un ultratrail à la limite du faisable et on sera pleinement satisfait quand on tiendra le premier vainqueur», lâchait au Figaro l’un des organisateurs, Benoit Laval, avant le coup d’envoi de la 5e édition. Lundi, il ne devait pas être pleinement satisfait, mais carrément aux anges.

Puisqu’à 4 h du matin, le Vauclusien Sébastien Raichon est sorti de la pénombre en vainqueur après 72 heures d’effort et trois nuits dehors. La Chartreuse Terminorum tenait son maître, mais ne se trouvait pas au bout de ses surprises. Plus tard dans la matinée, c’est Mickaël Berthon qui rejoignait la ligne d’arrivée, puis Albert Herrero Casas, Benoit Bachelet et finalement Nicolas Moyroud. Tous les cinq ont rempli toutes les conditions pour être nommés finishers. Parce que oui, il y a des conditions.